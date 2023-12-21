Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів
Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів Верховної Ради України. За її словами, технічно це зробити можна.
Про це Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.
Мобілізація нардепів
Безугла розповіла, що технічно можливо прибрати відстрочку для нардепів в Законі, проголосувати, дочекатися підпису Президента України Володимира Зеленського та запросити представників ТЦК під час засідання, які вручать усім повістки.
Що буде далі
Для прийняття рішень ВРУ потрібно 226 голосів. Наразі нардепів є 400. За словами Безуглої, половину з них можна мобілізувати та замінити наступними за списком.
"Половину, які вибиралися на мажоритарних округах, не заміниш. Бо треба на окрузі буде провести довибори. Це неможливо під час війни, і якщо мажоритарники підуть, то -50% нардепів. Це значить, що тоді не буде 226 голосів, щоб ухвалити рішення", — наголосила вона.
Які рішення потрібні Україні
Безугла розповіла про рішення, які потрібні насамперед:
- закони, які продовжують переговорний процес для вступу до Євросоюзу;
- офіційні заяви країни щодо війни, які стимулюють інші парламенти до дій — такий собі "ефект доміно" і т.д.;
- продовження воєнного стану та повʼязані закони;
- бюджет країни та зміни до бюджету;
- зміни до оподаткування.
Нардепка зазначила, що це все неможливо без Парламенту, а зміни до Конституції України, щоб віддати повноваження Кабінету Міністрів або Президенту, наприклад, не можливі під час війни, як і зменшення кількості народних депутатів.
"Якщо Ви обурюєтесь якістю роботи нардепів і в той же час хочете перетворити їх на повних зомбі "прийшов, натиснув кнопку, пішов", то де логіка? Хто тоді буде організовувати законотворчий процес? Чиновники з Кабміну? Чиновники з секретаріатів Парламенту? Аутсорс? Який буде контроль?" — додала Безугла.
Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.
Також ми писали, що скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну. Політикиня запитала у них, чи готові вони відмовитися від громадянства України, аби їх не мобілізували.
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