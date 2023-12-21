Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів arrow

Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів

21 грудня 2023 11:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів
Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: із соцмереж
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів Верховної Ради України. За її словами, технічно це зробити можна.

Про це Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Мобілізація нардепів

Безугла розповіла, що технічно можливо прибрати відстрочку для нардепів в Законі, проголосувати, дочекатися підпису Президента України Володимира Зеленського та запросити представників ТЦК під час засідання, які вручать усім повістки.

Що буде далі

Для прийняття рішень ВРУ потрібно 226 голосів. Наразі нардепів є 400. За словами Безуглої, половину з них можна мобілізувати та замінити наступними за списком.

"Половину, які вибиралися на мажоритарних округах, не заміниш. Бо треба на окрузі буде провести довибори. Це неможливо під час війни, і якщо мажоритарники підуть, то -50% нардепів. Це значить, що тоді не буде 226 голосів, щоб ухвалити рішення", — наголосила вона.

Які рішення потрібні Україні

Безугла розповіла про рішення, які потрібні насамперед:

  • закони, які продовжують переговорний процес для вступу до Євросоюзу;
  • офіційні заяви країни щодо війни, які стимулюють інші парламенти до дій — такий собі "ефект доміно" і т.д.;
  • продовження воєнного стану та повʼязані закони;
  • бюджет країни та зміни до бюджету;
  • зміни до оподаткування.

Нардепка зазначила, що це все неможливо без Парламенту, а зміни до Конституції України, щоб віддати повноваження Кабінету Міністрів або Президенту, наприклад, не можливі під час війни, як і зменшення кількості народних депутатів.

"Якщо Ви обурюєтесь якістю роботи нардепів і в той же час хочете перетворити їх на повних зомбі "прийшов, натиснув кнопку, пішов", то де логіка? Хто тоді буде організовувати законотворчий процес? Чиновники з Кабміну? Чиновники з секретаріатів Парламенту? Аутсорс? Який буде контроль?" — додала Безугла.

null
Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.

Також ми писали, що скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну. Політикиня запитала у них, чи готові вони відмовитися від громадянства України, аби їх не мобілізували. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі