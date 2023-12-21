Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: із соцмереж

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів Верховної Ради України. За її словами, технічно це зробити можна.

Про це Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

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Безугла розповіла, що технічно можливо прибрати відстрочку для нардепів в Законі, проголосувати, дочекатися підпису Президента України Володимира Зеленського та запросити представників ТЦК під час засідання, які вручать усім повістки.

Що буде далі

Для прийняття рішень ВРУ потрібно 226 голосів. Наразі нардепів є 400. За словами Безуглої, половину з них можна мобілізувати та замінити наступними за списком.

"Половину, які вибиралися на мажоритарних округах, не заміниш. Бо треба на окрузі буде провести довибори. Це неможливо під час війни, і якщо мажоритарники підуть, то -50% нардепів. Це значить, що тоді не буде 226 голосів, щоб ухвалити рішення", — наголосила вона.

Які рішення потрібні Україні

Безугла розповіла про рішення, які потрібні насамперед:

закони, які продовжують переговорний процес для вступу до Євросоюзу;

офіційні заяви країни щодо війни, які стимулюють інші парламенти до дій — такий собі "ефект доміно" і т.д.;

продовження воєнного стану та повʼязані закони;

бюджет країни та зміни до бюджету;

зміни до оподаткування.

Нардепка зазначила, що це все неможливо без Парламенту, а зміни до Конституції України, щоб віддати повноваження Кабінету Міністрів або Президенту, наприклад, не можливі під час війни, як і зменшення кількості народних депутатів.

"Якщо Ви обурюєтесь якістю роботи нардепів і в той же час хочете перетворити їх на повних зомбі "прийшов, натиснув кнопку, пішов", то де логіка? Хто тоді буде організовувати законотворчий процес? Чиновники з Кабміну? Чиновники з секретаріатів Парламенту? Аутсорс? Який буде контроль?" — додала Безугла.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.

Також ми писали, що скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну. Політикиня запитала у них, чи готові вони відмовитися від громадянства України, аби їх не мобілізували.