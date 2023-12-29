Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На військову службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків, які пройшли ВЛК.

Кого мобілізують в Україні з 1 січня розповіло NV.

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ЗСУ та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод українців. Держава забезпечує соцзахист своїм громадянам, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей

Мобілізація в Україні з 1 січня

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" визначає види служби, вік та умови, коли чоловіки вважаються військовозобов'язаними. З жовтня минулого року статтею 18−1 заборонено мобілізувати чоловіків, які перебувають у статусі призовника ― від 18 до 27 років, адже призов на військову службу під час воєнного стану не проводиться, тому вони можуть служити тільки як строковики.

Будь-кого з військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років можна призвати, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки.

У частині 12 статті 1 закону "Про військовий обов’язок" йдеться, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Вони виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Однак військово-політичне керівництво зазначає, що не проводить мобілізацію жінок, і піти служити вони можуть лише добровільно.

Мобілізації підлягають:

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби і перебувають у запасі та резерві;

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК чоловіки від 27 до 60 років, які не проходили строкову службу;

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК жінки від 18 до 60 років, які мають військове звання і спеціальність та перебувають у статусі військовозобов'язаних або резервісток.

Мінімальний вік, з якого можуть призвати, — 27 років для чоловіків, які не проходили військову службу.

Громадяни України, які проходили строкову службу, закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру при ВВНЗ, проходили військову службу в іншій країні до набуття громадянства України не є призовниками. Вони отримують первинне військове або офіцерське звання та проходять службу в запасі. Такі чоловіки підлягають мобілізації незалежно від віку.

Нагадаємо, зміни до закону про мобілізацію включають в себе і нові норми щодо студентів. Деяка категорія досі не буде підлягати призову, однак експерти вважають, що у сфері освіти треба змінити підхід щодо мобілізаційного потенціалу молоді.