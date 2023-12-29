Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. На военную службу могут призвать военнообязанных мужчин, которые прошли ВВК.

Кого мобилизуют в Украине с 1 января рассказало NV.

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Оборона Украины и защита ее суверенитета

Статья 65 Конституции Украины предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. В статье 17 говорится, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа.

Оборона страны, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на ВСУ, обеспечение государственной безопасности и защиту государственной границы Украины — на соответствующие военные формирования и правоохранительные органы государства.

ВСУ и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод украинцев. Государство обеспечивает соцзащиту своим гражданам, которые находятся на службе в ВСУ и в других военных формированиях, а также членов их семей

Мобилизация в Украине с 1 января

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет виды службы, возраст и условия, когда мужчины считаются военнообязанными. С октября прошлого года статьей 18-1 запрещено мобилизовать мужчин, которые находятся в статусе призывника — от 18 до 27 лет, ведь призыв на военную службу во время военного положения не проводится, поэтому они могут служить только как срочники.

Любого из военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет можно призвать, если они пригодны к службе и не имеют отсрочки.

В части 12 статьи 1 закона "О воинской обязанности" говорится, что женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Они выполняют воинскую обязанность на равных основаниях с мужчинами.

Однако военно-политическое руководство отмечает, что не проводит мобилизацию женщин, и служить они могут только добровольно.

Мобилизации подлежат:

пригодные и ограниченно пригодные по постановлению ВВК мужчины от 18 до 60 лет, имеющие опыт военной службы и находящиеся в запасе и резерве;

пригодные и ограниченно пригодные по постановлению ВВК мужчины от 27 до 60 лет, не проходившие срочную службу;

пригодные и ограниченно пригодные по постановлению ВВК женщины от 18 до 60 лет, имеющие воинское звание и специальность и находящиеся в статусе военнообязанных или резервисток.

Минимальный возраст, с которого могут призвать, — 27 лет для мужчин, не проходивших военную службу.

Граждане Украины, которые проходили срочную службу, окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру при ВУЗах, проходили военную службу в другой стране до приобретения гражданства Украины не являются призывниками. Они получают первичное воинское или офицерское звание и проходят службу в запасе. Такие мужчины подлежат мобилизации независимо от возраста.

Напомним, изменения в закон о мобилизации включают в себя и новые нормы в отношении студентов. Некоторые категории до сих пор не будут подлежать призыву, однако эксперты считают, что в сфере образования нужно изменить подход к мобилизационному потенциалу молодежи.