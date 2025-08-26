Стало известно, какие категории мужчин не подпадают под мобилизацию до 5 ноября 2025 года

Кого могут и не могут мобилизовать до 5 ноября — есть ответ
В Украине было объявлено продление всеобщей мобилизации на следующие 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Призыву подлежат все военнообязанные граждане, способные выполнять свои воинские обязанности.
Однако есть категория мужчин, которые не подлежат мобилизации, отмечают Подробности.
Категории граждан, которые не подлежат мобилизации
- граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (приказ Министерства обороны Украины №402);
- лица с инвалидностью любой группы;
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- граждане, родители или жены которых имеют инвалидность I или II группы;
- лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
- граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;
- родственники погибших военнослужащих;
- работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;
- студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях (при условии получения высшего уровня образования);
- призывники в возрасте 18-25 лет, которые не относятся к военнообязанным;
- бывшие пленные;
- другие категории, предусмотренные действующим законодательством.
Полное освобождение от мобилизации получают преимущественно лица с инвалидностью и те, кто имеет тяжелые болезни, подтвержденные Центральной военно-врачебной комиссией. Именно этот орган устанавливает статус "непригодный".
Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. он заявил, что такой законопроект рассматривается, но будет учтено влияние закона на обороноспособность Украины.
Добавим, мы сообщали о том, продолжается ли отсрочка от мобилизации для студентов автоматически.
