Кого могут и не могут мобилизовать до 5 ноября — есть ответ

Кого могут и не могут мобилизовать до 5 ноября — есть ответ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 04:30
Стало известно, какие категории мужчин не подпадают под мобилизацию до 5 ноября 2025 года
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине было объявлено продление всеобщей мобилизации на следующие 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Призыву подлежат все военнообязанные граждане, способные выполнять свои воинские обязанности.

Однако есть категория мужчин, которые не подлежат мобилизации, отмечают Подробности.

Читайте также:

Категории граждан, которые не подлежат мобилизации

  • граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (приказ Министерства обороны Украины №402);
  • лица с инвалидностью любой группы;
  • родители трех и более несовершеннолетних детей;
  • опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • граждане, родители или жены которых имеют инвалидность I или II группы;
  • лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
  • граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;
  • родственники погибших военнослужащих;
  • работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;
  • студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях (при условии получения высшего уровня образования);
  • призывники в возрасте 18-25 лет, которые не относятся к военнообязанным;
  • бывшие пленные;
  • другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Полное освобождение от мобилизации получают преимущественно лица с инвалидностью и те, кто имеет тяжелые болезни, подтвержденные Центральной военно-врачебной комиссией. Именно этот орган устанавливает статус "непригодный".

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. он заявил, что такой законопроект рассматривается, но будет учтено влияние закона на обороноспособность Украины.

Добавим, мы сообщали о том, продолжается ли отсрочка от мобилизации для студентов автоматически.

ВСУ армия мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
