Стало известно, какие категории мужчин не подпадают под мобилизацию до 5 ноября 2025 года

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине было объявлено продление всеобщей мобилизации на следующие 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Призыву подлежат все военнообязанные граждане, способные выполнять свои воинские обязанности.

Однако есть категория мужчин, которые не подлежат мобилизации, отмечают Подробности.

Категории граждан, которые не подлежат мобилизации

граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (приказ Министерства обороны Украины №402);

лица с инвалидностью любой группы;

родители трех и более несовершеннолетних детей;

опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

граждане, родители или жены которых имеют инвалидность I или II группы;

лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;

граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;

родственники погибших военнослужащих;

работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;

студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях (при условии получения высшего уровня образования);

призывники в возрасте 18-25 лет, которые не относятся к военнообязанным;

бывшие пленные;

другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Полное освобождение от мобилизации получают преимущественно лица с инвалидностью и те, кто имеет тяжелые болезни, подтвержденные Центральной военно-врачебной комиссией. Именно этот орган устанавливает статус "непригодный".

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. он заявил, что такой законопроект рассматривается, но будет учтено влияние закона на обороноспособность Украины.

Добавим, мы сообщали о том, продолжается ли отсрочка от мобилизации для студентов автоматически.