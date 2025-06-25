Відстрочка для студентів - чи продовжується відстрочка автоматично

Українські студенти. Фото: "Рудана"

Відстрочка від мобілізації для студентів має бути продовжена автоматично. Та на практиці ситуація дещо відрізняється, тож, можливо, студенту доведеться зв’язатися із територіальним центром комплектування, аби продовжити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти українських вишів, які не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як продовжується відстрочка для студентів.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, після останніх змін у пункті 60 Постанови Кабінету міністрів №560, ТЦК повинен самостійно продовжити відстрочку

"Проте на практиці це поки що, на жаль, не завжди працює", — визнав юрист.

Чи треба йти до ТЦК

Втім, додав Айвазян, поспішати із візитом до територіального центру комплектування студенту не варт о.

"Ви можете почекати, і якщо відстрочка не буде продовжена ТЦК автоматично, вже надіслати до останнього відповідну заяву "Укрпоштою", рекомендованим листом з описом вкладення", — запевнив адвокат.

У будь-якому випадку відстрочка для студентів має бути продовжена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли мобілізація студентів є законною.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу діє відстрочка для студентів у 2025 році.