Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Продовження відстрочки студента — чи автоматичний це процес

Продовження відстрочки студента — чи автоматичний це процес

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 20:00
Відстрочка для студентів - чи продовжується відстрочка автоматично
Українські студенти. Фото: "Рудана"
Ключові моменти Продовження відстрочки — теорія і практика Чи треба йти до ТЦК

Відстрочка від мобілізації для студентів має бути продовжена автоматично. Та на практиці ситуація дещо відрізняється, тож, можливо, студенту доведеться зв’язатися із територіальним центром комплектування, аби продовжити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Продовження відстрочки — теорія і практика

Студенти українських вишів, які не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як продовжується відстрочка для студентів.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, після останніх змін у пункті 60 Постанови Кабінету міністрів №560, ТЦК повинен самостійно продовжити відстрочку

"Проте на практиці це поки що, на жаль, не завжди працює", — визнав юрист.

Чи треба йти до ТЦК

Втім, додав Айвазян, поспішати із візитом до територіального центру комплектування студенту не варт о.

"Ви можете почекати, і якщо відстрочка не буде продовжена ТЦК автоматично, вже надіслати до останнього відповідну заяву "Укрпоштою", рекомендованим листом з описом вкладення", — запевнив адвокат.

У будь-якому випадку відстрочка для студентів має бути продовжена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли мобілізація студентів є законною.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу діє відстрочка для студентів у 2025 році.

Кабінет міністрів студенти мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації