Нардеп заявив про неможливість мобілізації жінок в Україні

Роман Костенко. Фото: Вадим Сарахан

В Україні немає і ніколи не буде примусової мобілізації жінок. Українки можуть долучатися до війська за власним бажанням, але ніхто не примушуватиме їх робити це. Захист Батьківщини — обов'язок чоловіків. Попри це в Telegram-каналах періодично з'являються фейкові чутки про запровадження жіночої мобілізації.

Про це з посиланням на заяву нардепа Романа Костенка в ефірі NTA передає Новини.LIVE.

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Спростування чуток щодо призову жінок і зниження мобілізаційного віку

"Вони (жінки, — Ред.) можуть самостійно йти служити, скільки їм хочеться, тому ніхто їх примусово не забиратиме. Тільки чоловіки мають такий обов'язок у нашій країні", — наголосив нардеп.

За його словами, у парламенті наразі немає жодних розмов щодо призову жінок. Пониження мобілізаційного віку теж є непопулярним рішенням, яке Президент України Володимир Зеленський не піде.

"Ми не говоримо про пониження віку. Про нижній вік ніхто не говорить... Уявіть собі, що президент вийшов і сказав: "Я понижую". Я цього від президента просто не уявляю", — зазначив Костенко.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав жіночу мобілізацію маячнею. На його думку, в Україні є достатня кількість чоловіків. Призов жінок призведе лише до нових труднощів.

Також Новини.LIVE писав, що військовослужбовець Сергій Гнезділов вважає мобілізацію жінок в Україні неминучою. Щоправда, за його словами, до війська призиватимуть не всіх. Винятком, зокрема, стануть матері та студентки.