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Кого можуть мобілізувати до досягнення 25 років

7 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація до 25 років в Україні — кого мобілізують
Студенти військової кафедри, майбутні офіцери запасу. Фото: "РадіоТрек"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізація в Україні починається з 25-річного віку. Але є такі категорії громадян, які можуть бути мобілізовані до Збройних сил України до досягнення ними 25 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Мобілізація в Україні — рамки і винятки

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після того, як на усій території країни був запроваджений воєнний стан.

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років.

Та існують певні винятки, коли громадян можна мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

Кого мобілізують до 25 років

До цих винятків входять ті громадяни, які отримали звання офіцера запасу до 25 років.

Отримати офіцерське звання можливо після завершення навчання на військовій кафедрі при вищому навчальному закладі.

Таких військовозобов’язаних громадян, пояснив юрист Сергій Богун, можуть за потреби мобілізувати до Збройних сил України навіть незважаючи на те, що вони ще не сягнули 25-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на який строк оформлюється відстрочка від мобілізації для різних категорій громадян.

Додамо, офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років.

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