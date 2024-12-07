Мобилизация до 25 лет в Украине – кого мобилизуют

Студенты военной кафедры, будущие офицеры запаса. Фото: "РадіоТрек"

Мобилизация в Украине начинается с 25-летнего возраста. Но есть такие категории граждан, которые могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины до достижения ими 25 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после того, как на всей территории страны было введено военное положение.

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные граждане от 25 до 60 лет.

Но существуют некоторые исключения, когда граждан можно мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

Кого мобилизуют до 25 лет

В эти исключения входят те граждане, которые получили звание офицера запаса до 25 лет.

Получить офицерское звание можно после окончания учебы на военной кафедре при высшем учебном заведении.

Таких военнообязанных граждан, объяснил юрист Сергей Богун, могут при необходимости мобилизовать в Вооруженные силы Украины даже несмотря на то, что они еще не достигли 25-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали о том, на какой срок оформляется отсрочка от мобилизации для разных категорий граждан.

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