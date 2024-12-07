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Кого могут мобилизовать до достижения 25 лет

7 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация до 25 лет в Украине – кого мобилизуют
Студенты военной кафедры, будущие офицеры запаса. Фото: "РадіоТрек"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизация в Украине начинается с 25-летнего возраста. Но есть такие категории граждан, которые могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины до достижения ими 25 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Мобилизация в Украине — рамки и исключения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после того, как на всей территории страны было введено военное положение.

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные граждане от 25 до 60 лет. 

Но существуют некоторые исключения, когда граждан можно мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

Кого мобилизуют до 25 лет

В эти исключения входят те граждане, которые получили звание офицера запаса до 25 лет.

Получить офицерское звание можно после окончания учебы на военной кафедре при высшем учебном заведении.

Таких военнообязанных граждан, объяснил юрист Сергей Богун, могут при необходимости мобилизовать в Вооруженные силы Украины даже несмотря на то, что они еще не достигли 25-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали о том, на какой срок оформляется отсрочка от мобилизации для разных категорий граждан.

Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет.

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