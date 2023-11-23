Кого можуть примусово доставити до ТЦК — президент дав доручення МВС

Чоловік у військові формі проводить перекличку військовозобов'язаних. Фото: УНІАН

Через низку причин в країні вирішили посилити мобілізацію. Так, президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ розробити та впровадити заходи з примусової доставки військовозобов'язаних до ТЦК. Відомо, кого саме це стосується.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

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Зазначається, що примусово до ТЦК доставлятимуть ухилянтів, а саме тих, хто проігнорував повістку та не з'явився до військкомату, не пояснивши своєї відсутності. На таких громадян складаються адмінпротоколи, які направляються до поліції.

Правоохоронці повинні затримати ухилянта та привезти до ТЦК, де займуться його справою. Так, ігнорування повістки карається штрафом у розмірі 3400-5100 грн. Якщо ж військовозобов'язаний не з'явився до військкомату повторно, то наслідком може бути кримінальна відповідальність. Згідно з Кримінальним кодексом, ухилянту доведеться виплатити штраф у розмірі 5100-8500 грн або пройти виправні роботи на строк до одного року.

"Також кримінальна відповідальність передбачена у разі не прибуття до ТЦК без поважних причин за повісткою на відправку. Стаття 336 Кримінального кодексу за ухилення від мобілізації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що в Україні продовжується загальна мобілізація, яка зобовʼязує чоловіків, які отримали повістки, зʼявитись до ТЦК у чітко встановлені терміни. Однак відомо, що буде в разі запізнення.