Що буде, якщо прийти по повістці із запізненням — нюанси законодавства

Чоловік прийшов у приміщення військкомату. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК СП

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка зобовʼязує чоловіків, які отримали повістки, зʼявитись до ТЦК у чітко встановлені терміни — 24 години. Та не завжди вдається дотримуватись цих термінів.

То що буде, якщо прийти по повістці із запізненням — проінформує РБК-Україна.

Читайте також:

Цікаві нюанси законодавства

Зауважимо, що неявка за повісткою може трактуватися як її ігнорування, що несе в собі адміністративну та кримінальну відповідальність.

Вручення повісток регулюється Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та Постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни під час мобілізації зобов'язані прибути за викликом до ТЦК СП для уточнення облікових даних та визначення їхнього призначення на особливий період.

Запізнення за наявністю факту відвідування ТЦК найближчим часом не є правопорушенням.

Тож, якщо військовозобов'язаний відвідає ТЦК з запізненням на кілька днів, відповідальності не буде, тому що в його діях відсутнє ігнорування виклику та ухилення. Відповідальність наступає за повне ігнорування вимог законодавства.

За неявку та ухилення передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративну відповідальність передбачено статтею 210-1 КУпАП ("Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Зазначається, що неявка по повістці до військкомату для уточнення даних несе за собою штраф до 3400 гривень. Повторна неявка — штраф до 5100 гривень.

Згідно зі ст. 337 ККУ, якщо військовозобов'язаний чи призовник був проінформований про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5100-8500 гривень або виправних робіт на строк до одного року.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ відповіли на те, як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні. Також українські адвокати відповіли на питання, чи має право поліція затримувати на вимогу ТЦК.