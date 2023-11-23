Кого могут принудительно доставить в ТЦК – президент дал поручение МВД
По ряду причин в стране решили усилить мобилизацию. Так, президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел разработать и внедрить меры по принудительной доставке военнообязанных в ТЦК. Известно, кого это касается.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Кого могут принудительно доставить в ТЦК
Отмечается, что принудительно в ТЦК будут доставлять уклонистов, а именно проигнорировавших повестку и не явившихся в военкомат, не объяснив своего отсутствия. На таких граждан составляются админпротоколы, которые потом направляются в полицию.
Правоохранители должны задержать уклоняющегося и привезти в ТЦК, где займутся его делом. Так, игнорирование повестки карается штрафом в размере 3400-5100 грн. Если же военнообязанный не явился в военкомат повторно, то следствием может стать уголовная ответственность. Согласно Уголовному кодексу, уклонисту придется выплатить штраф в размере 5100-8500 грн или пройти исправительные работы сроком до одного года.
"Также уголовная ответственность предусмотрена в случае не прибытия в ТЦК без уважительных причин по повестке на отправку. Статья 336 Уголовного кодекса за уклонение от мобилизации предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет", — говорится в материале.
Напомним, что в Украине продолжается общая мобилизация, которая обязывает мужчин, получивших повестки, явиться в ТЦК в четко установленные сроки. Однако известно, что будет в случае опоздания.
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