Блокпости ТЦК - кого можуть затримати на блокпосту

Блокпост ТЦК для перевірки документів. Фото: zhzh.com.ua

Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію й отримав актуальний статус придатності до військової служби, не може бути затриманий на блокпосту ТЦК. Затримання стосується лише тих громадян, які перебувають на обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

В процесі загальної мобілізації територіальні центри комплектування організували роботу як мобільних груп оповіщення, так і стаціонарних блокпостів.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав статус "придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП та ін.".

Чоловік поцікавився, чи можуть його з таким статусом затримати на блокпосту ТЦК.

Кого можуть затримати на блокпосту

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що затримати на блокпосту можуть не через наявний статус, отриманий після військово-лікарської комісії.

"Відповідно до законодавства забрати на блокпості можуть за умови того, що Ви перебуваєте у розшуку", — зазначив юрист.

Тож якщо громадянин не оголошений у розшук, його не можуть затримати тільки на підставі того, що він не перебуває у війську, а сидить у тилу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на блокпосту ТЦК непридатного до служби.