Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Кого можуть забрати в ТЦК з блокпосту

Кого можуть забрати в ТЦК з блокпосту

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 12:20
Блокпости ТЦК - кого можуть затримати на блокпосту
Блокпост ТЦК для перевірки документів. Фото: zhzh.com.ua

Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію й отримав актуальний статус придатності до військової служби, не може бути затриманий на блокпосту ТЦК. Затримання стосується лише тих громадян, які перебувають на обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Блокпост ТЦК і колишній обмежено придатний

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

В процесі загальної мобілізації територіальні центри комплектування організували роботу як мобільних груп оповіщення, так і стаціонарних блокпостів.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав статус "придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП та ін.".

Чоловік поцікавився, чи можуть його з таким статусом затримати на блокпосту ТЦК.

Кого можуть затримати на блокпосту

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що затримати на блокпосту можуть не через наявний статус, отриманий після військово-лікарської комісії.

"Відповідно до законодавства забрати на блокпості можуть за умови того, що Ви перебуваєте у розшуку", — зазначив юрист.

Тож якщо громадянин не оголошений у розшук, його не можуть затримати тільки на підставі того, що він не перебуває у війську, а сидить у тилу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на блокпосту ТЦК непридатного до служби.

ТЦК та СП військовозобов'язані розшук блокпост військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації