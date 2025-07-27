Блокпосты ТЦК - кого могут задержать на блокпосту

Блокпост ТЦК для проверки документов. Фото: zhzh.com.ua

Военнообязанный гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил актуальный статус годности к военной службе, не может быть задержан на блокпосту ТЦК. Задержание касается только тех граждан, которые находятся на учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

В процессе всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования организовали работу как мобильных групп оповещения, так и стационарных блокпостов.

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП и др.".

Мужчина поинтересовался, могут ли его с таким статусом задержать на блокпосту ТЦК.

Кого могут задержать на блокпосту

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что задержать на блокпосту могут не из-за имеющегося статуса, полученного после военно-врачебной комиссии.

"В соответствии с законодательством забрать на блокпосте могут при условии того, что Вы находитесь в розыске", — отметил юрист.

Поэтому если гражданин не объявлен в розыск, его не могут задержать только на основании того, что он не находится в армии, а сидит в тылу.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что ждет на блокпосту ТЦК непригодного к службе.