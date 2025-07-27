Блокпосты ТЦК - кого могут задержать на блокпосту

Кого могут забрать в ТЦК с блокпоста
Военнообязанный гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил актуальный статус годности к военной службе, не может быть задержан на блокпосту ТЦК. Задержание касается только тех граждан, которые находятся на учете.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Блокпост ТЦК и бывший ограниченно годный
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.
В процессе всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования организовали работу как мобильных групп оповещения, так и стационарных блокпостов.
К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП и др.".
Мужчина поинтересовался, могут ли его с таким статусом задержать на блокпосту ТЦК.
Кого могут задержать на блокпосту
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что задержать на блокпосту могут не из-за имеющегося статуса, полученного после военно-врачебной комиссии.
"В соответствии с законодательством забрать на блокпосте могут при условии того, что Вы находитесь в розыске", — отметил юрист.
Поэтому если гражданин не объявлен в розыск, его не могут задержать только на основании того, что он не находится в армии, а сидит в тылу.
Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, что ждет на блокпосту ТЦК непригодного к службе.
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