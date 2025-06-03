Кого з людей із судимістю можуть призвати до лав ЗСУ

Мобілізація засуджених. Фото: korrespondent.net

Під час загальної мобілізації можуть мобілізувати навіть людину, яка має судимість. Щоправда, за умови, що ця судимість є погашеною.

Про це в коментарі УНІАН повідомила адвокат Тетяна Кравченко.

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Мобілізація людей із судимістю

Правознавиця зазначила, що мобілізації не підлягають ті, кого засудили за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, йдеться про засуджених за вчинення злочинів против основ національної безпеки. Щоправда, у разі окремого рішення Генштабу ЗСУ з цього правила можуть зробити виняток.

Наразі мобілізують людей, яких засудили за вчинення злочинів невеликої тяжкості: хуліганство, крадіжку. Тих, хто відбував термін ув'язнення умовно, це стосується теж, адже за тяжкі та особливо тяжкі злочини умовне покарання не призначають.

Мобілізовані з погашеною судимістю служать разом з іншими бійцями. Окремих військ, підрозділів чи військових частин для них немає. Виняток — засуджені за злочини проти основ безпеки. Якщо їх мобілізують за рішенням Генерального штабу ЗСУ, проходити службу такі люди можуть виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин, до яких їх відправлять.

Мобілізувати підсудних, яким ще не винесли вирок, також можуть, адже до ухвалення вироку та набрання ним законної сили, людина не вважається судимою. Мобілізація є підставою для зупинення провадження на період, упродовж якого людина нестиме службу.

Нагадаємо, засуджений, який вийшов із виправного центру, але ще не відпрацював години громадських робіт, мобілізації не підлягає. Такий громадянин вважається людиною, яка відбуває призначене судом покарання.

Раніше заступник міністра юстиції України Євген Пікалов зазначив, що до лав ЗСУ добровільно долучилися понад вісім тисяч засуджених. За його словами, така статистика була станом на початок травня.