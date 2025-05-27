Мобілізація засуджених у червні 2025 року — хто може служити в ЗСУ

Тренування батальйону "Шквал" 28 ОМБр. Ілюстративне фото: "Суспільне Одеса"

З 2024 року в Україні стала можлива добровільна мобілізація засуджених громадян задля захисту країни від російських окупантів. Станом на початок травня 2025 року кількість добровольців, які вже доєдналися до лав ЗСУ становить понад 8 тис. осіб. Але, як відомо, не всі засуджені можуть бути залучені до військової служби.

Кого саме із засуджених громадян України можуть мобілізувати на військову службу до лав ЗСУ, розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв'ю "Укрінформ".

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Мобілізація засуджених в Україні — які умови та вимоги

Нагадаємо, що законопроєкт №11079-1, який передбачає можливість добровільної мобілізації ув'язнених для участі в бойових діях, Верховна Рада України ухвалили 8 травня 2024 року.

Закон передбачає, що мобілізація ув'язненого можлива лише за його добровільною згодою. Надалі засуджений громадянин, який висловив бажання проходити військову службу, має отримати згоду командира військової частини.

Рішення щодо умовно-дострокового звільнення для мобілізації до лав ЗСУ приймає виключно суд.

Мобілізовані з цієї категорії проходитимуть службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.

Засуджений обов'язково має відповідати таким критеріям:

наявність більше трьох років терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання;

психічний стан та стан здоров'я відповідають вимогам служби в ЗСУ (це включає проходження попереднього медичного огляду у в'язниці, а потім — військово-лікарської комісії).

Бійці спеціального батальйону "Шквал". Фото: t.me/brygada47

Хто із засуджених може бути мобілізований

Мобілізувати на військову службу можуть:

осіб, засуджених за кримінальні проступки та нетяжкі злочини (покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також особи, які були звільнені від відбування покарання);

особи, засуджені за тяжкі злочини, за винятком тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України;

особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням;

підозрювані або обвинувачені особи, які під час досудового розслідування або судового розгляду тримаються під вартою або, до яких застосовано інший захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно, це означає що призову на військову службу підлягають особи, які:

перебувають під слідством у статусі підозрюваного або обвинуваченого;

мають судимість;

мають зняту або погашену судимість.

Важливо: особи, засуджені за особливо тяжкі злочини можуть бути мобілізовані лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ, розвідувальних органів або Служби безпеки України.

Раніше ми писали, які категорії засуджених громадян не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, також ми повідомляли, яку кількість ув'язнених можуть мобілізувати в Україні станом на 2025 рік.