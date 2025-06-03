Кого из людей с судимостью могут призвать в ряды ВСУ

Мобилизация осужденных. Фото: korrespondent.net

Во время общей мобилизации могут мобилизовать даже человека, который имеет судимость. Правда, при условии, что эта судимость является погашенной.

Об этом в комментарии УНІАН сообщила адвокат Татьяна Кравченко.

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Мобилизация людей с судимостью

Правовед отметила, что мобилизации не подлежат те, кого осудили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности. Правда, в случае отдельного решения Генштаба ВСУ из этого правила могут сделать исключение.

На данный момент мобилизуют людей, которых осудили за совершение преступлений небольшой тяжести: хулиганство, кражу. Тех, кто отбывал срок заключения условно, это касается тоже, ведь за тяжкие и особо тяжкие преступления условное наказание не назначают.

Мобилизованные с погашенной судимостью служат вместе с другими бойцами. Отдельных войск, подразделений или воинских частей для них нет. Исключение — осужденные за преступления против основ безопасности. Если их мобилизуют по решению Генерального штаба ВСУ, проходить службу такие люди могут исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, в которые их отправят.

Мобилизовать подсудимых, которым еще не вынесли приговор, также могут, ведь до вынесения приговора и вступления его в законную силу, человек не считается судимым. Мобилизация является основанием для приостановления производства на период, в течение которого человек будет нести службу.

Напомним, осужденный, который вышел из исправительного центра, но еще не отработал часы общественных работ, мобилизации не подлежит. Такой гражданин считается человеком, который отбывает назначенное судом наказание.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов отметил, что в ряды ВСУ добровольно вступили более восьми тысяч осужденных. По его словам, такая статистика была по состоянию на начало мая.