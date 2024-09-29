Жінок медичних професій, що не стануть на облік в ТЦК у жовтні, можуть оштрафувати

Військова медикиня. Фото: Скриншот

Чинне законодавство вказує критерії, за якими вже у жовтні 2024 року жінки повинні перебувати на обліку в армії. Однак це не означає, що ці жінки мають бути спрямовані на службу на передову або зобов'язані вступити до лав Збройних Сил України.

Про подробиці повідомляють Новини PRO.

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Хоча кожна придатна за медичними показниками жінка від 18 до 60 років може записатись на контракт до ЗСУ, але є критерії, за якими таким кандидаткам відмовлять.

Це стосується таких категорій:

наявність трьох і більше дітей;

жінка, яка є матір'ю дитини з інвалідністю або названою дитиною до 18 років;

якщо в українки є чоловік чи батьки з інвалідністю;

жінка є матір'ю-одинаком;

якщо жінка навчається чи заброньована на роботі.

Військовий облік жінок

Щодо військового обліку, то тут ситуація трохи інша. Деякі жінки мають бути зареєстровані. Якщо вони не стануть на облік, це може спричинити штраф.

На військовому обліку у жовтні 2024 року мають перебувати українські громадянки з такою освітою:

фізіотерапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

спеціалісти з патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Якщо жінки відповідних професій у жовтні не стануть на облік, то за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17000 грн. За повторне порушення протягом року загрожує штраф у розмірі 25500 грн.

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