Женщин медицинских профессий, которые не станут на учет в ТЦК в октябре, могут оштрафовать

Военный медик. Фото: Скриншот

Действующее законодательство указывает критерии, по которым уже в октябре 2024 года женщины должны состоять на учете в армии. Однако это не означает, что эти женщины должны быть направлены на службу на передовую или обязаны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

О подробностях сообщают Новости PRO.

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Хотя каждая подходящая по медицинским показателям женщина от 18 до 60 лет может записаться на контракт в ВСУ, но есть критерии, по которым таким кандидаткам откажут.

Это касается следующих категорий:

наличие троих и более детей;

женщина, являющаяся матерью ребенка с инвалидностью или приемным ребенком до 18 лет;

если у украинки есть муж или родители с инвалидностью;

женщина является матерью-одиночкой;

женщина учится или забронирована на работе.

Военный учет женщин

Что касается военного учета, то здесь ситуация несколько иная. Некоторые женщины должны быть зарегистрированы. Если они не станут на учет, это может повлечь штраф.

На военном учете в октябре 2024 года должны состоять украинские гражданки с таким образованием:

физиотерапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

специалисты по патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Если женщины соответствующих профессий не станут на учет в октябре, то за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17000 грн. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в размере 25 500 грн.

Напомним, недавно омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что скоро ТЦК будет проверять документы по новому алгоритму.

Также юристы объяснили нюанс, почему даже недавно оформленные отсрочки утратят свою силу с 9 ноября и что делать в таком случае.