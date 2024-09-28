Через 90 днів відстрочка від мобілізації припиняє діяти і її треба продовжити

Мобілізовані бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

По усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак, на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження.

Про це "Суспільному" повідомив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Читайте також:

Як подовжити відстрочку від мобілізації

За його словами, максимальний термін відстрочки становить 90 днів. Однак якщо громадянин отримав відстрочку, наприклад, у вересні чи жовтні, вона діятиме до 9 листопада, проте є важливий нюанс.

"Чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр. Але це не відбувається автоматично — чоловік повинен сам займатися цим процесом. Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов'язаного", — розповів Роман Істомін.

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов'язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+". У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів.

Якщо неможливо провести перевірку через реєстр, ТЦК та СП повідомляють необхідні служби для надання документів. У разі відмови комісії з надання відстрочки військовий призовник буде направлений на медичне обстеження для визначення придатності до служби.

Нагадаємо, ми пояснювали, чим мобілізаційне розпорядження відрізняється від звичайної повістки.

Також ми писали, у яких ситуаціях можлива відстрочка після мобілізаційного розпорядження.