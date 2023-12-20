Кого зараз найбільше не вистачає для ЗСУ на фронті — Фітьо дав відповідь

Українські військові їдуть у вантажівці в Донецькій області. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Зараз є сильна потреба у формуванні нових бригад. Загалом, абсолютно усі професії на фронті затребувані, й у військових є можливість обрати собі напрям.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі РБК-Україна.

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Фітьо розповів, що зараз є нагальна потреба у формуванні нових бригад, тому усі професії зараз затребувані на фронті. За його словами, кожен охочий може обрати для себе військову професію. Для цього потрібно підписати контракт на військову службу.

"Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся до цієї бригади, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся до свого територіального центру комплектування і кажете: "Я хочу захищати Україну на контракті і хочу служити саме в тій бригаді". І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт. Є така форма контракту як до оголошення демобілізації. І ви, відповідно, приходите і проходите службу саме на цій посаді", — пояснює військовий.

Нагадаємо, полк "Азов" потребує до своїх лав логіста. Обіцяють високу плату до 125 000 грн та доплату за перебування в зоні бойових дій. Серед обов'язків — робота над організацією та плануванням доставки вантажу, ведення документів, співпраця з відділом закупівлі та інші.