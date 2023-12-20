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Кого сейчас больше не хватает для ВСУ на фронте — Фитьо ответил

20 декабря 2023 17:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кого сейчас больше не хватает для ВСУ на фронте — Фитьо ответил
Украинские военные едут грузовиком в Донецкой области. Фото: REUTERS/Thomas Peter
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Сейчас есть сильная потребность в формировании новых бригад. В общем, абсолютно все профессии на фронте востребованы и военные могут выбрать себе направление.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии РБК-Украина.

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Фите рассказал, что сейчас есть настоятельная потребность в формировании новых бригад, поэтому все профессии сейчас востребованы на фронте. По его словам, каждый желающий может избрать для себя военную профессию. Для этого следует подписать контракт на военную службу.

"Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде". И вы попадете именно на эту должность именно в эту бригаду, подписав контракт. Есть такая форма контракта как до объявления демобилизации. И вы, соответственно, приходите и проходите службу именно на этой должности", — объясняет военный.

Напомним, полк "Азов" ищет в свои ряди логиста. Обещают высокую плату до 125 000 грн. и доплату за пребывание в зоне боевых действий. Среди обязанностей работа над организацией и планированием доставки груза, ведение документов, сотрудничество с отделом закупки и другие.

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