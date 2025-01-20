Мобілізація студентів січень 2025 - кого із студентів мобілізують

Студенти на заняттях. Фото: Sobitie

Три категорії студентів можуть бути мобілізовані до ЗСУ уже в січні 2025 року. Однією із таким категорій є студенти, які навчаються на заочній формі.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

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Відстрочка для студентів

В Україні студенти вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають оформити своє право на відстрочку, надавши до ТЦК відповідні документи.

Кого із студентів мобілізують

Але не усі студенти можуть отримати відстрочку.

Існує три категорії студентів вишів, яких можуть за потреби мобілізувати.

Це:

студенти-заочники;

ті, хто отримують другу (третю та ін.) вищу освіту;

ті, хто навчаються на освітньому рівні, який є нижчим за попередній.

Нагадаємо, ми раніше писали про українські освітні рівні, порушення порядку яких може призвести до втрати відстрочки і мобілізації студентів.

Додамо, ми писали про зміни правил вступу до вишів, пов’язані з війною і мобілізацією.