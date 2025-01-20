Мобилизация студентов январь 2025 - кого из студентов мобилизуют

Кого из студентов могут призвать в январе в 2025 году
Три категории студентов могут быть мобилизованы в ВСУ уже в январе 2025 года. Одной из таким категорий являются студенты, обучающиеся на заочной форме.
Об этом говорится в материале "24 канала".
Отсрочка для студентов
В Украине студенты высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.
Для этого они должны оформить свое право на отсрочку, предоставив в ТЦК соответствующие документы.
Кого из студентов мобилизуют
Но не все студенты могут получить отсрочку.
Существует три категории студентов вузов, которых могут при необходимости мобилизовать.
Это:
- студенты-заочники;
- те, кто получают второе (третье и др.) высшее образование;
- те, кто учатся на образовательном уровне, который ниже предыдущего.
Напомним, мы ранее писали об украинских образовательных уровнях, нарушение порядка которых может привести к потере отсрочки и мобилизации студентов.
Далее, мы писали об изменениях правил поступления в вузы, связанных с войной и мобилизацией.
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