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Кого из студентов могут призвать в январе в 2025 году

20 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация студентов январь 2025 - кого из студентов мобилизуют
Студенты на занятиях. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Три категории студентов могут быть мобилизованы в ВСУ уже в январе 2025 года. Одной из таким категорий являются студенты, обучающиеся на заочной форме.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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Отсрочка для студентов

В Украине студенты высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны оформить свое право на отсрочку, предоставив в ТЦК соответствующие документы.

Кого из студентов мобилизуют

Но не все студенты могут получить отсрочку.

Существует три категории студентов вузов, которых могут при необходимости мобилизовать.

Это:

  • студенты-заочники;
  • те, кто получают второе (третье и др.) высшее образование;
  • те, кто учатся на образовательном уровне, который ниже предыдущего.

Напомним, мы ранее писали об украинских образовательных уровнях, нарушение порядка которых может привести к потере отсрочки и мобилизации студентов.

Далее, мы писали об изменениях правил поступления в вузы, связанных с войной и мобилизацией.

вузы студенты военный призыв мобилизация отсрочка

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