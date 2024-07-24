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Які права має мобілізований в Україні 2024 року — повний перелік

24 липня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація до лав ЗСУ 2024 — які права отримують мобілізовані — повний перелік
Українські військовослужбовці під час навчань. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту країни від окупантів. Кожен мобілізований громадянин має права, пільги та соціальний захист. 

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Це зокрема передбачено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Які саме права мають мобілізовані, розповідаємо далі в матеріалі.  

Відпустка 

Вищезгаданий закон регламентує право на відпустку для військовослужбовців. Під час воєнного стану надають такі види відпусток:

  • основна відпустка (є щорічною і становить 30 календарних днів);
  • за сімейними обставинами (може надаватися терміном до 10 днів, але без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України, грошове забезпечення зберігається);
  • відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;
  • відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком ВЛК зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). 

Варто зауважити, що командир може відмовити у відпустці, якщо 30% загальної чисельності військових певної категорії відповідного підрозділу вже перебувають на відпочинку. Тоді надання відпустки можливе, коли побратими повернуться на службу. Якщо відмова не законна, то військовослужбовець має право написати скаргу.

 

Відпустка для військових ЗСУ
Дівчина зустрічає військового. Фото: Вечірній Київ

Попереднє місце роботи

Відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України, мобілізовані мають право на збереження місця роботи та посади, не залежно від форми власності підприємства, установи, організації. 

Фізичні особи підприємці мають можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. ФОП при цьому закривати не треба.

Виплата військової пенсії на час служби

Особи, які отримують військову пенсію, якщо були призвані під час мобілізації, не припиняють отримувати пенсії. Частина 3 ст. 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" надає відповідне право.

Відбувається й звільнення від нарахування штрафних санкцій за невиконання фінансових зобов’язань та відсотків за кредитами.

Пільги для УЗД
Український військовослужбовець підписує папери. Фото: kozsr.gov.ua

Пільги

Відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які отримали статус учасника бойових дій (УБД), мають право на певний перелік пільг та гарантій. 

Зокрема, це стосується пільг на житлово-комунальні послуги, санаторно-курортне лікування, проїзд. Також йдеться щодо отримання земельних ділянок, житла тощо.

Раніше ми писали, як обирають посаду для щойно мобілізованих.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки платять мобілізованим українцям під час навчання.

Також ми інформували, які документи підтверджують мобілізацію на військову службу.

війна ЗСУ Україна мобілізація права військова служба

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