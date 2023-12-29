Мобилизация студентов – юрист объяснила, кого не призовут

Студенты на дневной форме обучения. Фото: svoboda.org

Изменения в закон о мобилизации включают в себя и новые нормы в отношении студентов. Некоторые категории до сих пор не будут подлежать призыву, однако эксперты считают, что в сфере образования нужно изменить подход к мобилизационному потенциалу молодежи.

Об этом Новини.LIVE рассказала правозащитница, юрист Надежда Шуляк.

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Мобилизация студентов

"В данном случае мы говорим о том, что студенты дневной формы обучения как имели, так и будут отсрочку. Однако, ввиду законодательных инициатив, то для меня не понятно, каким образом это будет происходить. Объясняю — по Конституции Украины закон не имеет обратной силы, то есть те, кто уже получил отсрочку, ее и будут иметь", — сказала Шуляк.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако если изменения внесут, то уже новые студенты не будут иметь таких же условий на отсрочку, как те, которые начали обучение в условиях войны раньше. Юрист считает такие изменения нецелесообразными, ведь несмотря на военное положение, образованию нужно уделять больше внимания. Хотя бы потому, чтобы молодежь не выезжала на обучение за границу.

"Власть создает условия, при которых молодые люди пытаются уехать, а не учиться в Украине. Я считаю, что данный вопрос нужно принимать во внимание. Нужен баланс, мобилизация нужна, но уничтожать таким образом потенциал Украины собственными руками — нецелесообразно", — подытожила юрист.

Напомним, Кабинет Министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды.

Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.

Эксперты говорят, что скандальный законопроект об усилении мобилизации не учитывает кучу разных факторов. Скажем, создание полноценного единого электронного реестра военнообязанных, который упростит работу ТЦК.