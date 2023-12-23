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Військовий розповів, чи варто українцям чекати посилення мобілізації у 2024 році

23 грудня 2023 20:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні - що очікувати у 2024 році
Начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самоваров. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наступний рік буде набагато важчим, ніж 2023 та 2022 роки. Українців чекає тотальна мобілізація.

Про це повідомив начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самоваров.

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Що очікувати українцям у 2024 році

"Якщо керівництво продовжуватиме в тому ж темпі мобілізувати людей і якщо вони продовжать це нарощувати, то через якийсь час у них все вийде", — каже він.

За словами військового, в Україні немає великого мобілізаційного потенціалу, немає грошей та немає багато ресурсів.

"Ця війна колись закінчиться, як і будь-яка друга війна у світі. Вона закінчиться переговорами. І нам важливо, щоб на етапі переговорів у нас були хороші позиції", — зазначив він.

Також Самоваров зазначив, що українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації та готуватися до поганої холодної зими.

"2024 рік буде важчим, ніж 2023 або 2022 рік", додав він.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.

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