Мобілізація в Україні - що очікувати у 2024 році

Начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самоваров. Фото: скриншот

Наступний рік буде набагато важчим, ніж 2023 та 2022 роки. Українців чекає тотальна мобілізація.

Про це повідомив начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самоваров.

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"Якщо керівництво продовжуватиме в тому ж темпі мобілізувати людей і якщо вони продовжать це нарощувати, то через якийсь час у них все вийде", — каже він.

За словами військового, в Україні немає великого мобілізаційного потенціалу, немає грошей та немає багато ресурсів.

"Ця війна колись закінчиться, як і будь-яка друга війна у світі. Вона закінчиться переговорами. І нам важливо, щоб на етапі переговорів у нас були хороші позиції", — зазначив він.

Також Самоваров зазначив, що українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації та готуватися до поганої холодної зими.

"2024 рік буде важчим, ніж 2023 або 2022 рік", — додав він.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.