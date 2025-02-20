За словами Веніславського, після закінчення воєнного стану можуть почати випускати чоловіків за кордон, але є нюанс

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Багато українців цікавляться питанням можливості виїзду військовозобов'язаних за кордон після припинення воєнного стану. Народний депутат Федір Веніславський зазначає, що хоч виїзд стане можливим після скасування воєнного стану, але є нюанси.

Про це Веніславський заявив в коментарі "Фокусу".

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Депутат зазначив, що це може відбутись лише за умови відсутності іншого обмежувального правового режиму. Він підкреслює, що свобода пересування та вільний виїзд за межі країни безпосередньо залежать від продовження або припинення дії воєнного стану.

Також Веніславський зауважив, що скасування воєнного стану в Україні є складним процесом, який залежить від багатьох факторів, зокрема від ситуації на фронті та політичної позиції адміністрації США щодо Росії. Тому наразі важко робити конкретні прогнози.

Депутат припустив, що певні роз'яснення щодо цього питання можуть з'явитися наприкінці лютого, після уточнення позиції нової адміністрації США.

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