По словам Вениславского, после окончания военного положения могут начать выпускать мужчин за границу, но есть нюанс

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Многие украинцы интересуются вопросом возможности выезда военнообязанных за границу после прекращения военного положения. Народный депутат Федор Вениславский отмечает, что хоть выезд станет возможным после отмены военного положения, но есть нюансы.

Об этом Вениславский заявил в комментарии "Фокусу".

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Депутат отметил, что это может произойти только при условии отсутствия другого ограничительного правового режима. Он подчеркивает, что свобода передвижения и свободный выезд за пределы страны напрямую зависят от продолжения или прекращения действия военного положения.

Также Вениславский отметил, что отмена военного положения в Украине является сложным процессом, который зависит от многих факторов, в частности от ситуации на фронте и политической позиции администрации США в отношении России. Поэтому сейчас трудно делать конкретные прогнозы.

Депутат предположил, что определенные разъяснения по этому вопросу могут появиться в конце февраля, после уточнения позиции новой администрации США.

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