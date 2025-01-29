Виїзд з України 2025 — хто з чоловіків до 25 років може перетнути кордон

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні, як відомо, через воєнний стан та загальну мобілізацію обмежили право на виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам. З призовниками віком від 18 до 25 років справа дещо інакша. Проте не всі юнаки мають змогу перетнути кордон 2025 року.

Хто з хлопців до 25 років може виїхати з України 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, право на перетин державного кордону мають дві категорії:

1. Студенти віком 18-22 роки

2 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №366 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Відповідно до рішення, студенти-бакалаври або магістри університетів України віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон на стажування (участь у програмах освітньої мобільності на один семестр).

Таку можливість мають студенти медичних, фармацевтичних або ветеринарних спрямувань та виключно на один семестр.

Для виїзду на навчання студентам потрібно мати документи від закладу освіти, підтвердження рівня мови та електронний квиток студента.

Виїзд студента за кордон. Фото: dpsu.gov.ua

2. Військовослужбовці-контрактники віком до 25 років

31 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1536, яка вносить зміни до правил виїзду за кордон для деяких чоловіків до 25 років.

Йдеться про військовослужбовців віком 18-25 років, які служать за контрактом. Після завершення служби такі особи можуть отримати довідку від військових частин або ТЦК і надалі їхати за межі України.

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