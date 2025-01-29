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Хто з чоловіків до 25 років може виїхати з України під час війни

29 січня 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виїзд з України 2025 — хто з чоловіків до 25 років може перетнути кордон
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні, як відомо, через воєнний стан та загальну мобілізацію обмежили право на виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам. З призовниками віком від 18 до 25 років справа дещо інакша. Проте не всі юнаки мають змогу перетнути кордон 2025 року. 

Хто з хлопців до 25 років може виїхати з України 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Так, право на перетин державного кордону мають дві категорії:

1. Студенти віком 18-22 роки

2 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №366 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Відповідно до рішення, студенти-бакалаври або магістри університетів України віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон на стажування (участь у програмах освітньої мобільності на один семестр).

Таку можливість мають студенти медичних, фармацевтичних або ветеринарних спрямувань та виключно на один семестр. 

Для виїзду на навчання студентам потрібно мати документи від закладу освіти, підтвердження рівня мови та електронний квиток студента.

 

Виїзд з України 2025 — хто з чоловіків до 25 років може перетнути кордон
Виїзд студента за кордон. Фото: dpsu.gov.ua

2. Військовослужбовці-контрактники віком до 25 років

31 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1536, яка вносить зміни до правил виїзду за кордон для деяких чоловіків до 25 років. 

Йдеться про військовослужбовців віком 18-25 років, які служать за контрактом. Після завершення служби такі особи можуть отримати довідку від військових частин або ТЦК і надалі їхати за межі України.

Раніше ми писали, чи має право виїжджати з України родич загиблого воїна.

Нагадаємо, ми повідомляли, як виїхати за кордон заброньованим українцям. 

Також ми інформували, чи випустять за кордон чоловіка з інвалідністю, який оформив відстрочку. 

Україна мобілізація виїзд за кордон призовник юнаки

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09:23 Нічна атака на Одещину — куди влучили

09:11 У Києві пролунали вибухи — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:09 В США розбився винищувач F-35 — що стало причиною катастрофи

09:05 Приховані функції Wi-Fi роутера — що варто знати українцям

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