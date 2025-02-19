Базова військова підготовка в Україні - терміни проходження та хто має це робити

Процес військової підготовки. Фото: "Україна.Info"

Базова загальновійськова підготовка розпочнеться в Україні у вересні 2025 року. Терміни навчання на БЗВП для студентів вищих навчальних закладів поки що не визначені, їх урегулює постанова Кабміну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні з вересня 2025 року розпочнеться процес базової загальновійськової підготовки.

"Базова військова підготовка проводиться під час навчання у вищому навчальному закладі", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що БЗВП буде викладатися у вищих навчальних закладах як окрема дисципліна.

Терміни проходження БЗВП

Поки що терміни проходження курсу БЗВП не врегульовані законодавством.

"Термін навчання на базовій військовій підготовці буде визначено окремою постановою Кабінету міністрів України", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого не стосуватиметься БЗВП у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мусить 30-річний студент проходити БЗВП у виші.