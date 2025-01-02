Базова загальна військова підготовка — хто не проходитиме БЗВП в 2025 році

Процес підготовки військовозобов’язаних. Фото: Militarnyi

Базова загальна військова підготовка в українських вишах розпочнеться 2025 року. Але студентів перших курсів цей процес не стосуватиметься.

Про це розповідав заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

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БЗВП замість строкової служби

В Україні 2024 року скасували строкову службу. Замість неї запроваджено базову загальну військову підготовку.

Процес базової загальної військової підготовки розпочнеться восени 2025 року.

Зараз міністерство оборони та міністерство освіти і науки готують інструкторів для БЗВП для студентів українських вищих навчальних закладів.

Хто не проходитиме строкову службу

Заступник очільника МОН Михайло Винницький зазначив, що процес БЗВП не зачіпатиме студентів першого курсу.

"Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс загальновійськової підготовки на 2-му році навчання, а завершуватимуть на 3-му. Щодо інших категорій студентів — будуть можливості долучитися в процесі", — підкреслив Винницький.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто обов’язково має пройти БЗВП.

Додамо, ми повідомляли, що в Україні збільшили термін БЗВП.