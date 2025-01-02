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Початок БЗВП — кого вона не зачепить в 2025 році

2 січня 2025 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базова загальна військова підготовка — хто не проходитиме БЗВП в 2025 році
Процес підготовки військовозобов’язаних. Фото: Militarnyi
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базова загальна військова підготовка в українських вишах розпочнеться 2025 року. Але студентів перших курсів цей процес не стосуватиметься.

Про це розповідав заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

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В Україні 2024 року скасували строкову службу. Замість неї запроваджено базову загальну військову підготовку.

Процес базової загальної військової підготовки розпочнеться восени 2025 року.

Зараз міністерство оборони та міністерство освіти і науки готують інструкторів для БЗВП для студентів українських вищих навчальних закладів.

Хто не проходитиме строкову службу

Заступник очільника МОН Михайло Винницький зазначив, що процес БЗВП не зачіпатиме студентів першого курсу.

"Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс загальновійськової підготовки на 2-му році навчання, а завершуватимуть на 3-му. Щодо інших категорій студентів — будуть можливості долучитися в процесі", — підкреслив Винницький.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто обов’язково має пройти БЗВП.

Додамо, ми повідомляли, що в Україні збільшили термін БЗВП.

Міноборони студенти військовозобов'язані військова підготовка БЗВП

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