Базовая военная подготовка в Украине - сроки прохождения и кто должен это делать

Процесс военной подготовки. Фото: "Україна.Info"

Базовая общевойсковая подготовка начнется в Украине в сентябре 2025 года. Сроки обучения на БОВП для студентов высших учебных заведений пока не определены, их урегулирует постановление Кабмина.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Базовая военная подготовка в 2025 году

В Украине с сентября 2025 года начнется процесс базовой общевойсковой подготовки.

"Базовая военная подготовка проводится во время обучения в высшем учебном заведении", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что БОВП будет преподаваться в высших учебных заведениях как отдельная дисциплина.

Сроки прохождения БОВП

Пока что сроки прохождения курса БОВП не урегулированы законодательством.

"Срок обучения на базовой военной подготовке будет определен отдельным постановлением Кабинета министров Украины", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кого не будет касаться БОВП в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли 30-летний студент проходить БОВП в вузе.