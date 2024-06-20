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Коли компаніям відмовляють у бронюванні працівників — у Мінекономіки відповіли

20 червня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які компанії не зможуть бронювати працівників
Бронювання працівників від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Водночас деякі підприємства, організації та установи мають змогу забронювати своїх працівників, якщо відповідають певним критеріям та вимогам. Проте, бронь доступна не всім. 

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Коли компаніям відмовляють у бронюванні працівників від мобілізації, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко, пише ТСН.ua.

Як відбувається процес визнання підприємства критично важливим та надання працівникам броні 

Як пояснив чиновник, перш за все, компанія, підприємство чи організація, яка прагне забронювати своїх співробітників, має написати заяву до певних органів влади про визнання їх критично важливими. 

Статус критично важливого підприємства надається тим, хто відповідає певним критеріям. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади встановлює свої вимоги та критерії. Після перевірки відповідними службами видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Тож, після того, як компанія отримує потрібний статус, вона може подавати список своїх військовозобов'язаних з метою бронювання до центрального органу виконавчої влади або ОВА.

Далі цей список надсилається до Міноборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку. Дані проходять перевірку через систему "Оберіг". Лише після цього інформація передається до Міністерства економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який надсилає до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони", — пояснив Фоменко.

 

Мобілізація в Україні 2024 — які компанії не зможуть бронювати працівників
Працівник компанії збирає документи. Фото: depositphotos.com

Коли компаніям можуть відмовити 

Ігор Фоменко зазначив, що Міністерство економіки може відмовити деяким компаніям у бронюванні співробітників, якщо вважає, що не всі необхідні документи було надано або якщо є підозри про підробку документів.

"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або на анулювання попередніх рішень", — розповів заступник міністра економіки.

Раніше ми писали, як відбувається бронювання медиків та у якому випадку його можуть скасувати. 

Нагадаємо, ми інформували, які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників.

Також ми повідомляли, що робити, якщо забули документ про бронювання удома та отримали повістку.

закон
мобілізація
компанії
бронювання
військовозобов'язані

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