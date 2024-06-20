Мобилизация в Украине 2024 — какие компании не смогут бронировать работников

Бронирование работников от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время некоторые предприятия, организации и учреждения могут забронировать своих работников, если отвечают определенным критериям и требованиям. Тем не менее бронь доступна не всем.

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Когда компаниям отказывают в бронировании работников от мобилизации, рассказал замминистра экономики Игорь Фоменко, пишет ТСН.ua.

Как происходит процесс признания предприятия критически важным и предоставление работникам брони

Как пояснил чиновник, прежде всего компания, предприятие или организация, стремящаяся забронировать своих сотрудников, должна написать заявление в определенные органы власти о признании их критически важными.

Статус критически важного предприятия предоставляется тем, кто отвечает определенным критериям. Каждое министерство или орган исполнительной власти устанавливает свои требования и критерии. После проверки соответствующими службами выдается приказ о признании предприятия критически важным.

После того как компания получает нужный статус, она может подавать список своих военнообязанных с целью бронирования в центральный орган исполнительной власти или ОВА.

Далее этот список направляется в Минобороны или другие соответствующие органы, где военнообязанные состоят на учете. Данные проходят проверку через систему "Оберег". Только после этого информация передается Министерству экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Миноборону, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Миноборону", — пояснил Фоменко.

Работник компании собирает документы. Фото: depositphotos.com

Когда компаниям могут отказать

Игорь Фоменко отметил, что Министерство экономики может отказать некоторым компаниям в бронировании сотрудников, если считает, что не все необходимые документы были предоставлены или есть подозрения о подделке документов.

"У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений", — рассказал замминистра экономики.

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