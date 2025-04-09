Самовільне залишення частини - коли кримінальне провадження не відкривають

Військовий у наручниках. Фото: Varta1

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини, може уникнути кримінального переслідування. Існує один виняток, коли кримінальну справу через СЗЧ не порушують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Самовільне залишення частини (СЗЧ) — це серйозне правопорушення, яке вважається кримінальним злочином.

Проти військовослужбовців, які з тих чи інших причин здійснили СЗЧ, зазвичай відкривають кримінальну справу.

Але існує один виняток, коли кримінальна справа проти військовослужбовця-утікача не відкривається.

Кримінальна справа за СЗЧ — коли її не порушують

Це можливо тоді, коли самовільне залишення частини триватиме менш як три доби.

Якщо військовий сам повернувся на службу протягом трьох діб після зникнення — проти нього не порушується кримінальна справа.

Якщо ж СЗЧ тривало понад три доби, але це було перше таке правопорушення в кар’єрі військовослужбовця, то кримінальне провадження буде відкрите, але при цьому після повернення військового він буде звільнений від кримінального переслідування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право на грошову компенсацію військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, де служитиме військовослужбовець після повернення із СЗЧ.