Самовільне залишення частини - куди військовий потрапить після повернення

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: zoda.gov.ua

Після повернення військового із СЗЧ до Збройних сил України ним опікується командир колишньої військової частини. Та служитиме військовослужбовець у іншому підрозділі, куди потрапить після перебування у резервному батальйоні.

Про це пояснили експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Військовослужбовці, які повертаються на службу після СЗЧ, потрапляють під тимчасове управління командира своєї колишньої військової частини.

"Командир здійснює організаційно-правове забезпечення повернення: видає наказ, поновлює виплати і так далі. Але службу проходити поновлений військовий в тій частині вже не буде", — пояснили юристи.

Куди потрапляють військовослужбовці після СЗЧ

Після повернення із СЗЧ військові певний час перебуватимуть у спеціальних військових частинах.

"Військовослужбовців, які повертаються, відправляють в резервний батальйон, звідки їх далі скерують для подальшого проходження служби в інші частини — не ті, де вони служили до цього", — наголосили фахівці Юридичного Гончаренко центру.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки ще діятиме спрощений процес повернення із СЗЧ.

Також ми повідомляли про те, що таке загальна процедура повернення із СЗЧ.