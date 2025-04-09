Самовольное оставление части - когда уголовное производство не открывают

Военный в наручниках. Фото: Varta1

Военнослужащий, совершивший самовольное оставление воинской части, может избежать уголовного преследования. Существует одно исключение, когда уголовное дело из-за СОЧ не возбуждают.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Наказание за СОЧ и исключение

Самовольное оставление части (СОЧ) — это серьезное правонарушение, которое считается уголовным преступлением.

Против военнослужащих, которые по тем или иным причинам совершили СОЧ, обычно открывают уголовное дело.

Но существует одно исключение, когда уголовное дело против военнослужащего-беглеца не открывается.

Уголовное дело за СОЧ — когда его не возбуждают

Это возможно тогда, когда самовольное оставление части продлится менее трех суток.

Если военный сам вернулся на службу в течение трех суток после исчезновения — против него не возбуждается уголовное дело.

Если же СОЧ длилось более трех суток, но это было первое такое правонарушение в карьере военнослужащего — то уголовное производство будет открыто, но при этом после возвращения военного он будет освобожден от уголовного преследования.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право на денежную компенсацию военнослужащий, который совершил самовольное оставление воинской части.

Добавим, мы сообщали о том, где будет служить военнослужащий после возвращения из СОЧ.