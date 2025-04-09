Самовольное оставление части - когда уголовное производство не открывают

Когда уголовное дело по СОЧ не открывается
Военнослужащий, совершивший самовольное оставление воинской части, может избежать уголовного преследования. Существует одно исключение, когда уголовное дело из-за СОЧ не возбуждают.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Наказание за СОЧ и исключение
Самовольное оставление части (СОЧ) — это серьезное правонарушение, которое считается уголовным преступлением.
Против военнослужащих, которые по тем или иным причинам совершили СОЧ, обычно открывают уголовное дело.
Но существует одно исключение, когда уголовное дело против военнослужащего-беглеца не открывается.
Уголовное дело за СОЧ — когда его не возбуждают
Это возможно тогда, когда самовольное оставление части продлится менее трех суток.
Если военный сам вернулся на службу в течение трех суток после исчезновения — против него не возбуждается уголовное дело.
Если же СОЧ длилось более трех суток, но это было первое такое правонарушение в карьере военнослужащего — то уголовное производство будет открыто, но при этом после возвращения военного он будет освобожден от уголовного преследования.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право на денежную компенсацию военнослужащий, который совершил самовольное оставление воинской части.
Добавим, мы сообщали о том, где будет служить военнослужащий после возвращения из СОЧ.
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