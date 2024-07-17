Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли мобілізують випускників військових кафедр arrow

Коли мобілізують випускників військових кафедр

17 липня 2024 20:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Черги мобілізації, до якої включені випускники військових кафедр
Навчання на військовій кафедрі. Фото: varta1
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Офіцери запасу, які отримали свої звання після закінчення навчання на військових кафедрах при вищих навчальних закладах, відносяться до третьої черги мобілізації. Їх мають мобілізувати після резервістів, які мають досвід військової служби та участі у бойових діях.

Про це пише Асоціація правників України.

Читайте також:

Третя черга резерву

В Україні, згідно з чинним законодавством, усі військовозобов’язані громадяни, які не перебувають на службі в ЗСУ, розділені на чотири мобілізаційні черги.

Третьою чергою є мобілізаційний резерв, представників якого, за правилами, мають почати мобілізувати після того, як будуть використані перші дві черги — оперативний резерв.

Коли мобілізують офіцерів з військових кафедр

До складу мобілізаційного резерву входять, зокрема, військовозобов’язані громадяни, які закінчили у вищих навчальних закладах військові кафедри.

Тож випускників військових кафедр, згідно із законом, мають почати мобілізувати після того, як до лав ЗСУ будуть викликані усі резервісти, які раніше служили в армії та брали участь у бойових діях.

Нагадаємо, ми уже писали, що законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги.

Додамо, що голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. 

освіта вузи мобілізація військовозобов'язані офіцери запасу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця