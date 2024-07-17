Черги мобілізації, до якої включені випускники військових кафедр

Навчання на військовій кафедрі. Фото: varta1

Офіцери запасу, які отримали свої звання після закінчення навчання на військових кафедрах при вищих навчальних закладах, відносяться до третьої черги мобілізації. Їх мають мобілізувати після резервістів, які мають досвід військової служби та участі у бойових діях.

Про це пише Асоціація правників України.

Читайте також:

Третя черга резерву

В Україні, згідно з чинним законодавством, усі військовозобов’язані громадяни, які не перебувають на службі в ЗСУ, розділені на чотири мобілізаційні черги.

Третьою чергою є мобілізаційний резерв, представників якого, за правилами, мають почати мобілізувати після того, як будуть використані перші дві черги — оперативний резерв.

Коли мобілізують офіцерів з військових кафедр

До складу мобілізаційного резерву входять, зокрема, військовозобов’язані громадяни, які закінчили у вищих навчальних закладах військові кафедри.

Тож випускників військових кафедр, згідно із законом, мають почати мобілізувати після того, як до лав ЗСУ будуть викликані усі резервісти, які раніше служили в армії та брали участь у бойових діях.

Нагадаємо, ми уже писали, що законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги.

Додамо, що голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська.