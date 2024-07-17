Очереди мобилизации, в какую включены выпускники военных кафедр

Учеба на военной кафедре. Фото: varta1

Офицеры запаса, получившие свои звания по окончании обучения в военных кафедрах при высших учебных заведениях, относятся к третьей очереди мобилизации. Их должны мобилизовать после резервистов, у которых есть опыт военной службы и участия в боевых действиях.

Об этом пишет Ассоциация юристов Украины.

Читайте также:

Третья очередь резерва

В Украине, согласно действующему законодательству, все военнообязанные граждане, не состоящие на службе в ВСУ, разделены на четыре мобилизационные очереди.

Третьей очередью является мобилизационный резерв, представителей которого, по правилам, должны начать мобилизовать после того, как будут использованы первые две очереди — оперативный резерв.

Когда мобилизуют офицеров с военных кафедр

В состав мобилизационного резерва входят, в частности, военнообязанные граждане, окончившие в высших учебных заведениях военные кафедры.

Поэтому выпускников военных кафедр по закону должны начать мобилизовать после того, как в ряды ВСУ будут вызваны все резервисты, ранее служившие в армии и участвовавшие в боевых действиях.

Напомним, мы уже писали, что законодательство о мобилизации делит всех военнообязанных граждан на четыре очереди.

Добавим, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию.