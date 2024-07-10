Мобілізація в Україні 2024 — які є чотири законні підстави не прийти до ТЦК

Коли можна не йти у ТЦК за повісткою 2024 року — чотири законні підстави
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Попри усі зміни в мобілізаційні процеси, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки, за якими повинні будуть явитися до ТЦК та СП. Проте, законом передбачено чотири обставини, коли до територіального центру можна не йти.
Про це розповіли начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного ТЦК та СП Андрій Якунін під час брифінгу у Запорізькій ОВА, пише "Суспільне".
Наразі законом передбачено лише чотири підстави, за якими неприбуття особи до ТЦК та СП за повісткою не буде вважатися порушенням:
- Стихійне лихо.
- Хвороба.
- Військові дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до ТЦК.
- Смерть близького родича.
Водночас фахівці наголосили, що навіть якщо одна з таких обставин з'явилася та не дозволила вам вчасно прибути до ТЦК, про це необхідно обов'язково сповістити ТЦК та СП у будь-який зручний спосіб. Попередити про це можна навіть телефоном.
Зробити це варто не пізніше трьох днів від дати, зазначеної у повістці. Водночас протягом семи днів від дня повідомлення необхідно з'явитися до ТЦК.
Раніше ми писали, у ТЦК вручатимуть новий документ військовозобов'язаним.
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