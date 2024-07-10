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Коли можна не йти у ТЦК за повісткою 2024 року — чотири законні підстави

10 липня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які є чотири законні підстави не прийти до ТЦК
Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Попри усі зміни в мобілізаційні процеси, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки, за якими повинні будуть явитися до ТЦК та СП. Проте, законом передбачено чотири обставини, коли до територіального центру можна не йти. 

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Про це розповіли начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного ТЦК та СП Андрій Якунін під час брифінгу у Запорізькій ОВА, пише "Суспільне". 

Наразі законом передбачено лише чотири підстави, за якими неприбуття особи до ТЦК та СП за повісткою не буде вважатися порушенням:

  1. Стихійне лихо.
  2. Хвороба.
  3. Військові дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до ТЦК.
  4. Смерть близького родича.

Водночас фахівці наголосили, що навіть якщо одна з таких обставин з'явилася та не дозволила вам вчасно прибути до ТЦК, про це необхідно обов'язково сповістити  ТЦК та СП у будь-який зручний спосіб. Попередити про це можна навіть телефоном.

Зробити це варто не пізніше трьох днів від дати, зазначеної у повістці. Водночас протягом семи днів від дня повідомлення необхідно з'явитися до ТЦК.

Раніше ми писали, у ТЦК вручатимуть новий документ військовозобов'язаним.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи варто йти в ТЦК без повістки.

Також ми інформували, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.

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