Мобілізація в Україні 2024 — які є чотири законні підстави не прийти до ТЦК

Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Попри усі зміни в мобілізаційні процеси, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки, за якими повинні будуть явитися до ТЦК та СП. Проте, законом передбачено чотири обставини, коли до територіального центру можна не йти.

Читайте також:

Про це розповіли начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного ТЦК та СП Андрій Якунін під час брифінгу у Запорізькій ОВА, пише "Суспільне".

Наразі законом передбачено лише чотири підстави, за якими неприбуття особи до ТЦК та СП за повісткою не буде вважатися порушенням:

Стихійне лихо. Хвороба. Військові дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до ТЦК. Смерть близького родича.

Водночас фахівці наголосили, що навіть якщо одна з таких обставин з'явилася та не дозволила вам вчасно прибути до ТЦК, про це необхідно обов'язково сповістити ТЦК та СП у будь-який зручний спосіб. Попередити про це можна навіть телефоном.

Зробити це варто не пізніше трьох днів від дати, зазначеної у повістці. Водночас протягом семи днів від дня повідомлення необхідно з'явитися до ТЦК.

Раніше ми писали, у ТЦК вручатимуть новий документ військовозобов'язаним.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи варто йти в ТЦК без повістки.

Також ми інформували, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.