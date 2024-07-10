Мобилизация в Украине 2024 — какие есть четыре законных основания не прийти в ТЦК

Сотрудники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Несмотря на все изменения в мобилизационные процессы, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и дальше получать повестки, по которым должны будут явиться в ТЦК и СП. Однако законом предусмотрено четыре обстоятельства, когда в территориальный центр можно не идти.

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Об этом рассказали начальник отдела военного учета Олег Чугуенко и заместитель начальника областного ТЦК и СП Андрей Якунин во время брифинга в Запорожской ОВА, пишет "Суспільне".

Законом предусмотрено лишь четыре основания, по которым неприбытие лица в ТЦК и СП по повестке не будет считаться нарушением:

Стихийное бедствие. Болезнь. Военные действия, объективно препятствующие явиться в ТЦК. Смерть близкого родственника.

В то же время специалисты подчеркнули, что даже если одно из таких обстоятельств появилось и не позволило вам вовремя прибыть в ТЦК, об этом необходимо обязательно известить ТЦК и СП любым удобным способом. Предупредить об этом можно даже по телефону.

Сделать это следует не позднее трех дней со дня, указанной в повестке. В то же время, в течение семи дней со дня сообщения необходимо явиться в ТЦК.

Ранее мы писали, что в ТЦК будут вручать новый документ военнообязанным.

Напомним, мы сообщали, следует ли идти в ТЦК без повестки.

Также мы информировали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.