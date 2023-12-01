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Когда можно не прибыть по повестке в ТЦК — список законных оснований

1 декабря 2023 04:39
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Когда можно не прибыть по повестке в ТЦК — список законных оснований
Мужчины шагают за мужчиной в военной форме. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Получив повестку, военнообязанный мужчина должен прийти в ТЦК и СП. Однако случаются непредсказуемые случаи, мешающие ему это сделать.

Об этом сообщает ZN.UA.

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Отмечается, что есть ряд причин, по которым не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП. Эти основания законны, ведь указаны в постановлении Кабмина № 673.

Таким образом, среди уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия на сборы в пункт и срок, утвержденные главой ТЦК, есть:

  • смерть близкого родственника — родителей, жены, ребенка, родных брата или сестры, деда, бабы, или близкого родственника жены или мужа, которая произошла позже чем за семь дней до даты начала собрания;
  • болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или супруга, проживающие вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
  • осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
  • попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
  • сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Напомним, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине только набирает обороты, о чем свидетельствует вручение повесток за нарушение комендантской, расширение полномочий ТЦК и СП и т.д. К наращиванию призыва присоединилась еще одна область.

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