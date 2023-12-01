Когда можно не прибыть по повестке в ТЦК — список законных оснований

Мужчины шагают за мужчиной в военной форме. Фото: Reuters

Получив повестку, военнообязанный мужчина должен прийти в ТЦК и СП. Однако случаются непредсказуемые случаи, мешающие ему это сделать.

Об этом сообщает ZN.UA.

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Какие уважительные причины для неявки в ТЦК

Отмечается, что есть ряд причин, по которым не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП. Эти основания законны, ведь указаны в постановлении Кабмина № 673.

Таким образом, среди уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия на сборы в пункт и срок, утвержденные главой ТЦК, есть:

смерть близкого родственника — родителей, жены, ребенка, родных брата или сестры, деда, бабы, или близкого родственника жены или мужа, которая произошла позже чем за семь дней до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или супруга, проживающие вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Напомним, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине только набирает обороты, о чем свидетельствует вручение повесток за нарушение комендантской, расширение полномочий ТЦК и СП и т.д. К наращиванию призыва присоединилась еще одна область.