Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Посилення мобілізаційних заходів в Україні тільки-но набирає обертів, про що свідчить вручення повісток за порушення комендантської, розширення повноважень ТЦК та СП тощо. До нарощення призову долучилася й Полтавська область.

Про це повідомляє ЗМІСТ.

Читайте також:

Що передбачає посилення заходів мобілізації

"Громадам і районним військовим адміністраціям доручили посилити мобілізацію військовозобов’язаних та транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.

Так, з розпорядження очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна відомо, що мобілізацію посилили відповідно до рішення Ради оборони області від 24 листопада.

Таким чином місцевій владі доручили збільшити мобілізацію до 4 грудня, співпрацюючи з ТЦК та СП, а також із поліцією, аби виконати план із призову до лав ЗСУ. Також Полтавській спеціалізованій прокуратурі доручили посилити контроль за мобілізаційним процесом.

Нагадаємо, що ще одна область посилила мобілізацію. Йдеться про Херсонську, де порушникам комендантської години вручатимуть повістки.

Також ми писали, що нещодавно у Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.