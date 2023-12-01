Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов arrow

Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

1 грудня 2023 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посилення мобілізаційних заходів в Україні тільки-но набирає обертів, про що свідчить вручення повісток за порушення комендантської, розширення повноважень ТЦК та СП тощо. До нарощення призову долучилася й Полтавська область.

Про це повідомляє ЗМІСТ.

Читайте також:

Що передбачає посилення заходів мобілізації

"Громадам і районним військовим адміністраціям доручили посилити мобілізацію військовозобов’язаних та транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.

Так, з розпорядження очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна відомо, що мобілізацію посилили відповідно до рішення Ради оборони області від 24 листопада.

Таким чином місцевій владі доручили збільшити мобілізацію до 4 грудня, співпрацюючи з ТЦК та СП, а також із поліцією, аби виконати план із призову до лав ЗСУ. Також Полтавській спеціалізованій прокуратурі доручили посилити контроль за мобілізаційним процесом.

Нагадаємо, що ще одна область посилила мобілізацію. Йдеться про Херсонську, де порушникам комендантської години вручатимуть повістки.

Також ми писали, що нещодавно у Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі