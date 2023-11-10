Які поважні причини звільняють від явки до ТЦК за повісткою — адвокат відповів

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 14 лютого, тож військовозобов'язаним чоловікам й надалі будуть вручати повістки для уточнення даних, за якими вони мають прибути до ТЦК та СП у зазначені дату та час.

Водночас українським законодавством, а саме Постановою Кабміну №673 від 28.07.2010 р., передбачено перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного

прибуття військовозобов'язаного чи резервіста до ТЦК та СП.

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У вищезгаданій постанові виділяється, як мінімум шість поважних причин, коли відповідальність за неявку до ТЦК після вручення повістки відсутня. Проте, через дію особливого правового режиму в країні цей список скоротили до трьох.

Тож, наразі перелік поважних причин неявки до ТЦК та СП такий:

Хвороба, яка не дозволяє самостійно рухатися, пересуватися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або батьками дружини (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд). Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Причини неявки до ТЦК — адвокат вказав на важливий нюанс

Адвокат Роман Сімутін вказав на важливий нюанс, про який слід пам'ятати українцям. На думку правознавця, цим обмеженим переліком Кабмін "свідомо ускладнює людям життя".

"Адже що, як ви, наприклад, не прибули до ТЦК, бо в дорозі зламався автобус? Або ви стали учасником ДТП чи свідком і залишилися для проведення слідчих дій? А якщо помер хтось із рідних і тому подібне? То невже це не може бути визнано поважною причиною? Тож не ведіться на вичерпний перелік від Кабміну, а оцінюйте випадки, виходячи з обставин", — зазначив адвокат.

Не з'явився у ТЦК за повісткою — у яких випадках загрожує кримінальна відповідальність

Неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних несе за собою адміністративну відповідальність.

Штраф за неявку в військкомат для уточнення даних може становити від 1500 до 3400 гривень. А от повторне вчинення порушення протягом року може стати причиною для більшого штрафу розміром до 5100 гривень. Питання регулює ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку ви без поважних причин не являєтеся у визначену дату та час до ТЦК, то визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване.

Тож, за неявку у пункт збору і порушення мобілізаційного розпорядження передбачена кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. Ухиляння може включати не лише неявку військовозобов’язаного, але й підробку документів, незаконний виїзд в іншу країну тощо. Суд також може призначити іспитовий термін для виправлення порушення.

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