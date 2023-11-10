Какие уважительные причины освобождают от явки в ТЦК по повестке — адвокат ответил

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продлили общую мобилизацию и военное положение до 14 февраля, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки для уточнения данных, по которым они должны прибыть в ТЦК и СП в указанные дату и время.

В то же время украинским законодательством, а именно Постановлением Кабмина №673 от 28.07.2010 г., предусмотрен перечень уважительных причин неприбытия или несвоевременного

прибытия военнообязанного или резервиста в ТЦК и СП.

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В вышеупомянутом постановлении выделяется, как минимум, шесть уважительных причин, когда ответственность за неявку в ТЦК после вручения повестки отсутствует. Однако из-за действия особого правового режима в стране этот список сократили до трех.

Итак, перечень уважительных причин неявки в ТЦК и СП следующий:

Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться, передвигаться. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или родителями жены (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход). Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Причины неявки в ТЦК — адвокат указал на важный нюанс

Адвокат Роман Симутин указал на важный нюанс, который следует помнить украинцам. По мнению правоведа, этим ограниченным перечнем Кабмин "сознательно усложняет людям жизнь".

"Ведь что, как вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий? А если умер кто-то из родных и тому подобное? Неужели это не может быть признано уважительной причиной? Поэтому не ведитесь на исчерпывающий перечень от Кабмина, а оценивайте случаи, исходя из обстоятельств", — отметил адвокат.

Не явился в ТЦК за повесткой — в каких случаях грозит уголовная ответственность

Неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных несет за собой административную ответственность.

Штраф за неявку в военкомат для уточнения данных может составлять от 1500 до 3400 гривен. А вот повторное совершение нарушения в течение года может стать причиной для большего штрафа в размере до 5100 гривен. Вопрос регулирует ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации").

Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку вы без уважительных причин не появляетесь в определенную дату и время в ТЦК, то признание виновным за уклонение от мобилизации почти гарантировано.

Так, за неявку в пункт сбора и нарушение мобилизационного распоряжения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, уклонение от призыва карается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет. Уклонение может включать не только неявку военнообязанного, но и подделку документов, незаконный выезд в другую страну и т.п. Суд также может назначить испытательный срок для устранения нарушения.

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Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

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