Военный учет в январе 2025 — по каким основаниям мужчину могут исключить

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет должны состоять на военном учете и могут быть призваны на военную службу. В то же время, законодательством предусмотрено, что по определенным основаниям граждан могут исключить из военного учета.

Когда именно военнообязанные мужчины подлежат исключению из учета ТЦК, рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Так, по словам правоведов, согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключение из учета возможно по следующим четырем основаниям:

Прекращение гражданства Украины; Достижение предельного возраста (60 лет); Непригодность к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК); Смерть или признание лица безвестно отсутствующим/умершим.

"Помимо этих оснований существуют другие основания, которые могут быть использованы для исключения из военного учета. Например, если военный единолично воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, то он/она может быть исключен из военного учета", — отметили юристы.

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Исключение из учета 2025 — как это сделать

Чтобы быть исключенным из учета, гражданин должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением и перечнем документов, предоставляющих право на исключение (например, медицинская справка). После рассмотрения представленных материалов центр комплектования издает приказ об исключении из учета.

Важно: после исключения из учета у гражданина не изымают военно-учетный документ, а ставят в нем определенную отметку.

Ранее мы писали, какие есть основания для замены военно-учетного документа.

Напомним, мы сообщали, как доказать исключение из военного учета, если архив ТЦК был уничтожен во время боевых действий.

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