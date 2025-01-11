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Когда могут исключить из военного учета — четыре основания

11 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет в январе 2025 — по каким основаниям мужчину могут исключить
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет должны состоять на военном учете и могут быть призваны на военную службу. В то же время, законодательством предусмотрено, что по определенным основаниям граждан могут исключить из военного учета.

Когда именно военнообязанные мужчины подлежат исключению из учета ТЦК, рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Так, по словам правоведов, согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключение из учета возможно по следующим четырем основаниям:

  1. Прекращение гражданства Украины;
  2. Достижение предельного возраста (60 лет);
  3. Непригодность к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);
  4. Смерть или признание лица безвестно отсутствующим/умершим.

"Помимо этих оснований существуют другие основания, которые могут быть использованы для исключения из военного учета. Например, если военный единолично воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, то он/она может быть исключен из военного учета", — отметили юристы.

 

Военный учет в январе 2025 - по каким основаниям мужчины могут исключить
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Исключение из учета 2025 — как это сделать

Чтобы быть исключенным из учета, гражданин должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением и перечнем документов, предоставляющих право на исключение (например, медицинская справка). После рассмотрения представленных материалов центр комплектования издает приказ об исключении из учета.

Важно: после исключения из учета у гражданина не изымают военно-учетный документ, а ставят в нем определенную отметку.

Ранее мы писали, какие есть основания для замены военно-учетного документа.

Напомним, мы сообщали, как доказать исключение из военного учета, если архив ТЦК был уничтожен во время боевых действий.

Также мы информировали, как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК.

Украина военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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