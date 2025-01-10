Розшук ТЦК 2025 — як дізнатися, за яких підстав вас розшукують

Працівник ТЦК розмовляє з чоловіком у присутності поліції. Фото: tulchin-rda.gov.ua

ТЦК та СП в Україні може подати у розшук військовозобов'язаних чоловіків, які порушили військовий облік. У таких випадках в електронних військово-облікових документах зазначається "у розшуку" або "виявлені порушення правил військового обліку". Метою розшуку є доставлення порушника до територіального центру для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладення штрафу. Затримання та доставку мають право здійснювати працівники Нацполіції.

Які саме є підстави для розшуку та як військовозобов'язаному дізнатися про них, пояснили фахівці юридичної компанії "INSEININ".

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Підстави подання військовозобов'язаного у розшук

Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст. 210 або 210-1 КУпАП, тобто порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Серед можливих причин:

неявка за повісткою;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

невчасне уточнення облікових даних;

ухилення від військового обліку.

Представники ВСП та поліції зупинили авто для перевірки. Фото: АрміяInform

Як дізнатися причину подання у розшук

Як зазначають юристи, нерідко військовозобов’язані навіть не знають про причини розшуку, адже жодних повісток вони не отримували чи інших порушень не допускали.

Існує два основні способи отримати офіційну інформацію про причину розшуку:

Звернення до районного ТЦК, який подав у розшук (там зобов'язані пояснити, яке саме порушення зафіксовано); Звернення до районного відділку Національної поліції (правоохоронці володіють деталями правопорушення, зазначені у зверненні від ТЦК).

"Важливо, що військовозобов'язані, які перебувають в розшуку, можуть бути затримані та доставлені до районного ТЦК та СП з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення", — підкреслили юристи.

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Нагадаємо, ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.

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