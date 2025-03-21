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Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави

21 березня 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виключення з військового обліку 2025 — за яких підстав це можливо
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Закон в Україні передбачає, що деякі чоловіки підлягають виключенню з військового обліку. Такі особи вже не можуть бути повернуті на облік назад й відповідно їх не мобілізують до війська. 

Які є підстави для виключення з військового обліку у 2025 році, розповів юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA". 

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Так, за словами правознавця, українське законодавство передбачає два різні статуси для осіб, які не можуть бути призвані на військову службу:

  1. Знятий з військового обліку. Громадянин повинен знову стати у ТЦК та СП протягом семи днів.
  2. Виключений з військового обліку. Особа більше не може бути повернена до військового обліку.

 

Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Юрист зазначив, що наразі існують чотири основні причини для виключення громадянина з обліку:

  • досягнення граничного віку перебування в запасі;
  • визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров'я (рішення ухвалює військово-лікарська комісія);
  • припинення громадянства України;
  • смерть або визнання безвісти зниклим. 

Таким чином, навіть у разі зміни обставин, виключений громадянин не може бути відновлений на військовому обліку за жодних умов.

Раніше ми писали, як обмежено придатним пройти військово-лікарську комісію. 

Нагадаємо, ми розповідали, як чоловікам змінити місце реєстрації під час воєнного стану. 

Також ми інформували, куди звертатись чоловікам, якщо у Резерв+ не видно відстрочку. 

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