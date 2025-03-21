Виключення з військового обліку 2025 — за яких підстав це можливо

Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави
Закон в Україні передбачає, що деякі чоловіки підлягають виключенню з військового обліку. Такі особи вже не можуть бути повернуті на облік назад й відповідно їх не мобілізують до війська.
Які є підстави для виключення з військового обліку у 2025 році, розповів юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA".
Так, за словами правознавця, українське законодавство передбачає два різні статуси для осіб, які не можуть бути призвані на військову службу:
- Знятий з військового обліку. Громадянин повинен знову стати у ТЦК та СП протягом семи днів.
- Виключений з військового обліку. Особа більше не може бути повернена до військового обліку.
Юрист зазначив, що наразі існують чотири основні причини для виключення громадянина з обліку:
- досягнення граничного віку перебування в запасі;
- визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров'я (рішення ухвалює військово-лікарська комісія);
- припинення громадянства України;
- смерть або визнання безвісти зниклим.
Таким чином, навіть у разі зміни обставин, виключений громадянин не може бути відновлений на військовому обліку за жодних умов.
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