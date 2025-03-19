ВЛК для обмежено придатних 2025 — як пройти та які потрібні документи

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні усі чоловіки, які мають статус "обмежено придатний до військової служби" повинні пройти повторну військово-лікарську комісію й отримати новий висновок. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року.

Як підготуватися до повторної медкомісії, які документи слід обов'язково мати з собою, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук "Суспільному".

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Як обмежено придатним підготуватися до ВЛК

Спершу, особа має звернутися до свого сімейного лікаря, щоб оновити свої медичні дані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо ви не укладали декларацію з лікарем, можна звернутися до приватної клініки.

Важлива умова — висновки потрібно подати у паперовому вигляді, адже приватні установи поки не мають доступу до електронної системи.

Які документи необхідні для проходження ВЛК

Перед повторним проходженням ВЛК обмежено придатним потрібно підготувати наступні документи:

Направлення на ВЛК — згенероване через застосунок "Резерв+" або паперовий документ з ТЦК. Медична картка — з актуальними даними від сімейного лікаря або іншого медичного закладу. Результати обстежень — особливо, якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям. Паспорт та військовий квиток — обов'язково мати оригінали документів.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Що чекає на чоловіків, які вчасно не пройдуть ВЛК

Представник ТЦК пояснив, що за несвоєчасне проходження військово-лікарської комісії особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. У такому разі необхідно буде сплатити штраф від 17 до 25, 5 тис. грн.

"Тому я раджу не відтерміновувати, хто прийняв рішення, а у визначений час зайти на ВЛК, у визначений лікувальний заклад, де працює позаштатна постійна комісія ВЛК", — підкреслив Тарас Гусарук.

Раніше ми писали, який статус можуть отримати обмежено придатні після повторної ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу мають військовозобов'язані чоловіки для проходження ВЛК у 2025 році.

Також ми інформували, коли можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.