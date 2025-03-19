ВЛК для обмежено придатних 2025 — як пройти та які потрібні документи

Як обмежено придатним пройти ВЛК — підготовка та документи
В Україні усі чоловіки, які мають статус "обмежено придатний до військової служби" повинні пройти повторну військово-лікарську комісію й отримати новий висновок. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року.
Як підготуватися до повторної медкомісії, які документи слід обов'язково мати з собою, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук "Суспільному".
Як обмежено придатним підготуватися до ВЛК
Спершу, особа має звернутися до свого сімейного лікаря, щоб оновити свої медичні дані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо ви не укладали декларацію з лікарем, можна звернутися до приватної клініки.
Важлива умова — висновки потрібно подати у паперовому вигляді, адже приватні установи поки не мають доступу до електронної системи.
Які документи необхідні для проходження ВЛК
Перед повторним проходженням ВЛК обмежено придатним потрібно підготувати наступні документи:
- Направлення на ВЛК — згенероване через застосунок "Резерв+" або паперовий документ з ТЦК.
- Медична картка — з актуальними даними від сімейного лікаря або іншого медичного закладу.
- Результати обстежень — особливо, якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям.
- Паспорт та військовий квиток — обов'язково мати оригінали документів.
Що чекає на чоловіків, які вчасно не пройдуть ВЛК
Представник ТЦК пояснив, що за несвоєчасне проходження військово-лікарської комісії особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. У такому разі необхідно буде сплатити штраф від 17 до 25, 5 тис. грн.
"Тому я раджу не відтерміновувати, хто прийняв рішення, а у визначений час зайти на ВЛК, у визначений лікувальний заклад, де працює позаштатна постійна комісія ВЛК", — підкреслив Тарас Гусарук.
Раніше ми писали, який статус можуть отримати обмежено придатні після повторної ВЛК.
Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу мають військовозобов'язані чоловіки для проходження ВЛК у 2025 році.
Також ми інформували, коли можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.
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