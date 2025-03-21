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Когда могут исключить с военного учета — четыре основания

21 марта 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Исключение с военного учета 2025 — при каких основаниях это возможно
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Закон в Украине предусматривает, что некоторые мужчины подлежат исключению с военного учета. Такие лица уже не могут быть возвращены на учет обратно и соответственно их не мобилизуют в армию.

Какие есть основания для исключения с военного учета в 2025 году, рассказал юрист Сергей Богун на портале "Юристи.UA".

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Так, по словам правоведа, украинское законодательство предусматривает два разных статуса для лиц, которые не могут быть призваны на военную службу:

  1. Снят с военного учета. Гражданин должен снова стать в ТЦК и СП в течение семи дней.
  2. Исключен с военного учета. Лицо больше не может быть возвращено на военный учет.

 

Когда могут исключить с военного учета — четыре основания
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Юрист отметил, что сейчас существуют четыре основные причины для исключения гражданина с учета:

  • достижение предельного возраста пребывания в запасе;
  • признание лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья (решение принимает военно-врачебная комиссия);
  • прекращение гражданства Украины;
  • смерть или признание без вести пропавшим.

Таким образом, даже в случае изменения обстоятельств, исключенный гражданин не может быть восстановлен на военном учете ни при каких условиях.

Ранее мы писали, как ограниченно пригодным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, как мужчинам сменить место регистрации во время военного положения.

Также мы информировали, куда обращаться мужчинам, если в Резерв+ не видно отсрочку.

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