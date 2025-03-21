Исключение с военного учета 2025 — при каких основаниях это возможно

Когда могут исключить с военного учета — четыре основания
Закон в Украине предусматривает, что некоторые мужчины подлежат исключению с военного учета. Такие лица уже не могут быть возвращены на учет обратно и соответственно их не мобилизуют в армию.
Какие есть основания для исключения с военного учета в 2025 году, рассказал юрист Сергей Богун на портале "Юристи.UA".
Так, по словам правоведа, украинское законодательство предусматривает два разных статуса для лиц, которые не могут быть призваны на военную службу:
- Снят с военного учета. Гражданин должен снова стать в ТЦК и СП в течение семи дней.
- Исключен с военного учета. Лицо больше не может быть возвращено на военный учет.
Юрист отметил, что сейчас существуют четыре основные причины для исключения гражданина с учета:
- достижение предельного возраста пребывания в запасе;
- признание лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья (решение принимает военно-врачебная комиссия);
- прекращение гражданства Украины;
- смерть или признание без вести пропавшим.
Таким образом, даже в случае изменения обстоятельств, исключенный гражданин не может быть восстановлен на военном учете ни при каких условиях.
Ранее мы писали, как ограниченно пригодным пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы рассказывали, как мужчинам сменить место регистрации во время военного положения.
Также мы информировали, куда обращаться мужчинам, если в Резерв+ не видно отсрочку.
Читайте Новини.LIVE!